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رياضة

تأكيدا لفيتو، ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب 2005

روجيرو ميكالي مديرا
روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 20025، فيتو

ميكالي، وقع كايو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأحد، على عقود  المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وحضر وكيل ميكالي إلى مقر الاتحاد بعد ظهر اليوم الأحد، ووقع العقود نيابة عن ميكالي، بعد أن سلم مسئولي اتحاد الكرة تفويضا رسميا من الخواجة.

وكانت فيتو انفردت الأسبوع الماضي بخبر تولي ميكالي  تدريب منتخب مصر بفرمان من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

اقرأ التفاصيل: بفرمان وزير الرياضة، ميكالي في القاهرة الأحد لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

كما انفردت فيتو أمس السبت بأن وكيل ميكالي يحضر إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد لتوقيع العقود نيابة عن المدرب البرازيلي.

اقرأ التفاصيل: وكيل ميكالي في اتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

وكيل ميكالي يوقع العقود نيابة عنه

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن ميكالي لن يكون متواجدا غدا، وأن وكيله كايو زيلر مفوض من قبل ميكالي لتوقيع العقود مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

موعد وصول ميكالي

ومن المقرر، أن يصل ميكالي إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل تسلم مهام عمله الجديد كمدير فني لـمنتخب مواليد 2005، حتى يبدأ إعداد الفريق للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة إلى جانب إعداد الفريق لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف المصدر أن الساعات الماضية شهدت وصول موافقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي تعيين ميكالي مديرا فنيا لمنتخب ٢٠٠٥. 

نتائج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

وقاد ميكالي المنتخب الأولمبي لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بخسارة مدوية أمام نظيره المغربي بستة أهداف دون مقابل 

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