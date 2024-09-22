مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب
كشفت صحيفة بليك السويسرية عن مفاجأة قد تحرم منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
مصر مهددة بالغياب عن كأس العالم
وبحسب صحيفة "بليك" فأن منتخب الفراعنة قد لا يشارك في المونديال المقبل بسبب مستحقات شركة سويسرية لتنظيم الفعاليات لدى اتحاد الكرة المصري ولم تسدد منذ 5 ديسمبر 2023.
وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أدان اتحاد الكرة بسبب خرق العقد وعدم سداد مسئولي اتحاد الكرة في مصر للمستحقات وبالتالي وقعت غرامة من لجنة الانضباط في 22 فبراير 2024 مع مهلة سداد مدتها 30 يومًا.
وتابعت: لم يحدث شيئا ولم يدفع اتحاد الكرة المصري أي أموال لصالح الشركة السويسرية، ثم وقعت غرامة أخرى في 19 أغسطس وحددت أيضًا مهلة 30 يومًا لسداد المبلغ ورغم ذلك لم يتحرك اتحاد الكرة.
واختتمت الصحيفة: يواجه المصريون غرامة باهظة متوقعة مع عقوبات تصل إلى الاستبعاد من التأهل إلى كأس العالم 2026، وهذا ما أكده فيفا.
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