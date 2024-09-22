أرسنال بـ10 لاعبين يتعادل مع مانشستر سيتي 2-2 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9، وتعادل كالافيوري لـ آرسنال في الدقيقة 22 فيما تقدم للجانرز المدافع جابرييل عن طريق رأسية قوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل جون ستونز هدف التعادل للسيتي.

جدير بالذكر أن تروسارد لاعب ارسنال تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ارسنال

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، سافينيو.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

وجاء تشكيل ارسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: كالافيورى، ويليام صاليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة فيما يحتل ارسنال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

مباراة اليوم هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.