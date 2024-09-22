برشلونة يفوز على فياريال بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (صور)

فاز فريق برشلونة على نظيره فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 18 نقطة وهي العلامة الكاملة، فيما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

سجل خماسية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 و35، وبابلو توري في الدقيق 58 ورافينيا في الدقيقة 74 و83 فيما سجل هدف فياريال ايوزي بيريز في الدقيقة 38.

تشكيل برشلونة أمام فياريال

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال كالتالي:"

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، دومينيجز، جيرارد مارتن.

في خط الوسط: بيدري، بابلو توري، إريك جارسيا.

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال.

فيما جلس على دكة البدلاء: كوبارسي، أليخاندرو بالدي، أنسو فاتي، إجناسيو، كاسادو، فيكتور، أندير، فورت، كوينكا، فرنانديز وكاسينو.

غيابات برشلونة أمام فياريال

وشهدت قائمة برشلونة غياب كل من: جافي - فرينكي دي يونج - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - داني أولمو للإصابة، بالإضافة إلى فيران توريس للإيقاف.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

أذيعت مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.