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رياضة

هالاند يعادل رقم رونالدو كأسرع لاعب يصل لـ 100 هدف مع فريق واحد

هالاند ورونالدو,
هالاند ورونالدو, فيتو

الدوري الإنجليزي، عادل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ونجم النصر السعودي كأسرع لاعب يصل لـ 100 هدف مع فريق واحد بتاريخ كرة القدم.

وسجل إيرلينج هالاند هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي في 105 مباريات وهو نفس رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

ويتعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال بنتيجة 1-1 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9، وتعادل كالافيورى لـ أرسنال في الدقيقة 22.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ارسنال 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، سافينيو.

تشكيل ارسنال أمام مانشستر سيتي 

وجاء تشكيل ارسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: كالافيورى، ويليام صاليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

 

بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

 

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

ستكون هذه هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.

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