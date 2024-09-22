كاف يحدد رسميا موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ونشر كاف بيانا رسميا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وحجزت 10 فرق مكانها في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وعلى رأسها النادي الأهلي حامل اللقب وبيراميدز.

ويشارك 16 فريقا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025

وتضم قائمة الأندية المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كل من..

الأهلي

الترجي التونسي

صن داونز الجنوب أفريقي

الرجاء المغربي

مازيمبي الكونغولي

بيراميدز

مولودية الجزائر

يانغ أفريكانز التنزاني

أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

مانيما يونيوم الكونغولي

ويبقي 6 فرق ستحسم تأهلها بشكل رسمي اليوم الأحد مع انتهاء دور الـ٣٢.