رغم الاستعانة بشركة ألمانية لتنظيم الدوري الممتاز، الدور الأول ينتهي في أبريل

الدوري الممتاز، كشف مصدر مقرب من الشركة الألمانية التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن مفاجأة غير سارة بشأن موعد إنتهاء الدوري الأول من المسابقة.

الدور الأول في الدوري الممتاز ينتهي في أبريل

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الشركة الألمانية، وبعد إطلاعها على مواعيد إرتباطات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، وإرتباط النادي الأهلي بمباريات بطولة الإنتركونتينتال، إلى جانب الأجندة الدولية للفيفا والخاصة بإرتباطات المنتخب الوطني الأول، فقد تبين لها إستحالة إنتهاء مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز قبل شهر أبريل 2025.

فريق الأهلي، فيتو

موعد مباراة الأهلي في بطولة الانتركونتيننتال

الشركة الألمانية فوجئت أن الأهلي مرتبط بخوض مباراة في بطولة الإنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر المقبل، أمام الفائز من مباراة العين الإماراتي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي التي تقام اليوم الأحد.

كما علمت الشركة أن الرباعي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، سيكون لديهم العديد من الإرتباطات في دور المجموعات بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خلال الفترة القادمة

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

إرتباط المنتخب الوطني

كما إطلعت الشركة الألمانية المسئولة عن تنظيم مسابقة الدوري على مواعيد إرتباطات المنتخب الوطني الأول، وتبين لها أن هناك أجندة دولية في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر لخوض مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كما علمت الشركة الألمانية، أن منتخب مصر مرتبط بأجندة دولية أخرى في شهر مارس المقبل، لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا

الدور الأول من الدوري لن ينتهي قبل أبريل

وبعد الإطلاع على أجندة إرتباطات الأندية المصرية والمنتخب الوطني، أبلغت الشركة الألمانية مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدور الأول من مسابقة الدوري لن ينتهي قبل شهر أبريل المقبل، وهو ما سبب صدمة لهم، خاصة أن رابطة الأندية أعلنت أن الدوري الممتاز سينتهي في الأول من يونيو المقبل