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رياضة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

الزمالك والجزيرة،
الزمالك والجزيرة، فيتو

انتقد بعض جماهير نادي الزمالك القميص الجديد للفريق الأبيض المصمم خصيصا لمباراة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الأحد عن القميص المصمم خصيصا لمباراة السوبر الإفريقي باللونين الأبيض والأسود.

وتشابه قميص الزمالك والذي من المفترض أن يكون زي القلعة البيضاء في السوبر الإفريقي، مع قميص نادي الجزيرة الإماراتي مع اختلاف الشعار والرعاة فقط.

وانتقد عشاق الزمالك التيشرت خاصة أنه جاء بعد أيام من ظهور التيشرت اللبني الذي كان يشبه تصميم قميص المصري البورسعيدي.

جدير بالذكر أن الشركة الجديدة التي تصمم ملابس الزمالك هي التي تصمم ملابس الجزيرة الإماراتي.

وتسلم نادي الزمالك طاقمين جديدين أبيضّ وأسود مخصصين فقط لمباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي في اللقاء المقرر له مساء الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

قميص الزمالك اللبني في مباراة الشرطة الكيني 

وكانت جماهير الزمالك انتقدت بشدة الزي الجديد للفريق والذي ظهر في مباراتي الشرطة الكيني وهو قميص باللون اللبني والذي لا يعبر نهائيا عن هوية القلعة البيضاء.

كما أن تيشرت الزمالك من إصدار شركة ملابس جديدة تعاقد معها الأبيض مطلع الموسم الحالي ولكن انهالت الانتقادات على قميص الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني خاصة أنه تصميم قديم ويشبه قمصان المصري البورسعيدي وغزل المحلة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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