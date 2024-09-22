الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض: جرائم العنف المسلح انخفضت 20% منذ بداية 2024

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

 قال  البيت الأبيض، إن تطبيق إجراءات معززة للتحقق من خلفيات الأفراد حالت دون بيع آلاف الأسلحة النارية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما وآخرين مدانين بجرائم عنف منزلي خلال عام حتى الآن.

 

بايدن يؤسس مكتبًا لتسريع جهود منع العنف المسلح

 وجاء ذلك بعد عام من تأسيس الرئيس جو بايدن مكتبا جديدا لتسريع جهود منع العنف المسلح.

وقال البيت الأبيض إن معدل ارتكاب جرائم القتل نزل 17 % خلال الفترة المذكورة، بعد أكبر انخفاض على الإطلاق في جرائم القتل في عام 2023. 

وأضاف أن البيانات الصادرة عن مؤسسة (أرشيف العنف المسلح) أظهرت أن وقائع إطلاق النار العشوائي انخفضت أيضا 20 % حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وربما تسجل هذا العام أدنى مستوى منذ عام 2019.

وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكثر من 300 ألف فحص معزز لخلفية أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاما بموجب قانون المجتمعات الأكثر أمانا الذي أقره بايدن في يونيو  2022. وذكر البيت الأبيض أن المكتب رفض أكثر من 3500 عملية بيع أسلحة، وكانت عمليات التحقق المعززة وحدها مسؤولة عن منع ما يقرب من 900 منها.


كما حالت عمليات التحقق من خلفيات المدانين بجرائم عنف منزلي دون أكثر من 4600 عملية بيع حتى الآن هذا العام.

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