البيت الأبيض: ليس لدينا علم مسبق بالغارة الإسرائيلية على لبنان

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها علم مسبق بالغارة الإسرائيلية علي لبنان، مؤكدة عدم رغبتها في اشتعال الجبهة الإسرائيلية اللبنانية.

مسؤول إسرائيلي: لم نخطر واشنطن بشأن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت



ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لم تخطر واشنطن بشأن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وأنه تم التواصل معها بعد التنفيذ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، زاعما إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.

لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو مباني متضررة وسيارات مدمرة وركاما في الشوارع، عقب الضربة الإسرائيلية.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

وبحسب الإعلام العبري، فقد تم رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال.