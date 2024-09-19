البيت الأبيض: الحل الدبلوماسي هو الأمثل لتهدئة المنطقة ونواصل العمل مع مصر وقطر
قال البيت الأبيض، مساء اليوم، إن "وقف إطلاق النار بغزة سيهدئ التوتر بالمنطقة، وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل للمضي قدما وما زلنا نعتقد أنه ممكن".
البيت الأبيض يؤكد ثبات موقفه ضد تهديدات إيران وحزب الله
وتابع البيت الأبيض، موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.
أمريكا تؤكد العمل مع مصر وقطر لإنهاء الحرب فى غزة
واستطرد البيت الأبيض، سنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للتصعيد الحالي تسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم، ويعتقد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيهدئ التوتر في المنطقة.
ولفت البيت الأبيض، نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.
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