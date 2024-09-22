الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب تستأنف على حكم حبسها سنة

فتاة متهمة بممارسة
فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب تستأنف علي حبسها

تقدمت فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال من راغبي المتعة الحرام دون تمييز مقابل مبلغ مالي باستئناف علي حكم حبسها سنة. 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وأمكن تحديد المتهمة، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والترويج لذلك النشاط من خلال الصفحات.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامي" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأعمال المنافية الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قسم شرطة مدينة نصر ثانى

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