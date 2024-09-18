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حوادث

الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال من راغبي المتعة الحرام دون تمييز مقابل مبلغ مالي. 


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وأمكن تحديد المتهمة، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والترويج لذلك النشاط من خلال الصفحات.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامي" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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