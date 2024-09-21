السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

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الاحتلال يجدد غاراته على مواقع عدة في جنوبي لبنان

الاحتلال،فيتو
الاحتلال،فيتو

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مواقع عدة في جنوبي لبنان، مساء اليوم السبت.

وقبل وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه إنه يواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله اللبناني وتجريده من قدراته.

 

جيش الاحتلال يقصف أهدافا في جنوب لبنان 

وزعم  بيان جيش الاحتلال أن سلاح المدفعية قصف بعض المناطق في جنوبي لبنان، ودمر نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف الصاروخية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، عن استشهاد  37  شخصا في حصيلة جديدة للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مع تواصل أعمال رفع الأنقاض.

 

حصيلة الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.

 

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

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