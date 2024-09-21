بعد تفجيرات لبنان وتصريحات تغيير الشرق الأوسط، هل هناك تهديد باندلاع حرب كبرى؟

في تصريح مثير للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: "لقد بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط"، وجاء هذا التصريح في وقت حساس يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول هذا الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.

وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع محللو الشؤون الشرق أوسطية حدوث تطورات جديدة قد تساهم في منع نشوب حرب كبرى، لكن المخاوف لا تزال قائمة.

تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

في 16 و17 سبتمبر 2024، انفجرت المئات من أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي (البيجر) التابعة لحزب الله في وقت واحد، مما أسفر عن استشهاد 37 شخصًا وإصابة نحو 3000 آخرين.

حسن نصر الله، زعيم حزب الله، اتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات وتوعد بالانتقام، بعد هذه الحادثة التي أثارت حالة من الهلع والخوف في لبنان، وجعلت الأمور تتجه نحو تصعيد خطير بين الطرفين.

في 20 سبتمبر، تصاعدت الهجمات المتبادلة بين الطرفين بشكل كبير، حيث أطلق حزب الله نحو 140 صاروخًا على إسرائيل خلال ساعة واحدة فقط، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على بيروت، استهدفت أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الله. هذه الهجمات المتبادلة فتحت الباب أمام سيناريوهات خطيرة تتحدث عن احتمال دخول إسرائيل في مواجهة عسكرية برية مع لبنان.

هل هناك تهديد بحرب كبرى؟

يعتقد جيل يارون، خبير شؤون الشرق الأوسط، أن تهديد الحرب بات أقرب من أي وقت مضى، فيما أشار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد هجومًا بريًا إسرائيليًا على لبنان، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بنقل قواته الرئيسية من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. الفرقة 98 الإسرائيلية، وهي إحدى أقوى الوحدات العسكرية في إسرائيل، تم تحريكها إلى الشمال برفقة قوات دبابات ومظليين، مما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري، بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.

ويرى يارون أن إسرائيل تحاول حاليًا القضاء على قيادة حزب الله لتضعف قدراته على الرد. الهجوم الأخير في بيروت كان جزءًا من هذه الاستراتيجية، ومع تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية، فإن الوضع يتجه نحو المزيد من التصعيد.

قوة حزب الله.. تهديد حقيقي لإسرائيل

حزب الله يُعد من أقوى المنظمات في الشرق الأوسط، ويمتلك ترسانة صاروخية ضخمة تُقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ، وفقًا لتقديرات أمريكية. هذه الصواريخ تمتاز بقدرتها التدميرية العالية ودقتها الكبيرة مقارنة بصواريخ حماس. وهذا يعني أن حزب الله يمكنه إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الإسرائيلية على مدى زمني أطول.

على عكس حماس التي تعمل من قطاع غزة، فإن حزب الله يمتلك قاعدة استراتيجية في لبنان يمكنه الانسحاب إليها والاستمرار في مهاجمة إسرائيل، حتى لو احتلت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من لبنان.

تدخل إيران.. السيناريو الأخطر

إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، فإن احتمال تدخل إيران في الصراع يبقى قائمًا. إيران تعتبر حزب الله أداة رئيسية في سياستها الخارجية في المنطقة، ولكنها لا ترغب في المجازفة ببرنامجها النووي أو استفزاز الولايات المتحدة. ومع ذلك، في حال شعرت إيران بأن وجود حزب الله مهدد، قد تضطر للتدخل بصورة أو بأخرى.

خيارات إسرائيل.. سيناريوهات محدودة

إسرائيل تواجه الآن خيارات صعبة. الخيار الأول هو انتظار حل دبلوماسي، لكنه يبدو مستبعدًا مع تصاعد العمليات العسكرية. أما الخيار الثاني، فهو تصعيد الهجمات العسكرية، مما قد يقود إلى حرب واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تسعى لحرب طويلة الأمد، إلا أن ديناميكيات الصراع الحالي تشير إلى أن الطرفين قد يجدان نفسيهما في مواجهة مباشرة لا يستطيعان تجنبها.

نتنياهو تحت الضغط

أما نتنياهو يواجه ضغوطًا هائلة داخليًا وخارجيًا. فمن جهة، تم تهجير أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي من المنطقة الحدودية مع لبنان، ومن جهة أخرى، تعاني إسرائيل من إرهاق عسكري بسبب طول أمد العمليات في غزة، ما يجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي خوض حروب متعددة الجبهات. ومع ذلك، نتنياهو يبدو مصرًا على مواصلة العمليات العسكرية، خاصة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هدنة مع حماس وحزب الله.

ويمكن القول إن الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات في الشرق الأوسط. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات المتبادلة، يبقى السؤال الأساسي هو: هل نحن على أعتاب حرب إقليمية شاملة؟ كل الأطراف تبدو مستعدة للأسوأ، لكن الجميع يدرك أن تكلفة هذه الحرب ستكون باهظة على الجميع.