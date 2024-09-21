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حوادث

استدعاء سيدة اتهمت مهندسا بالاعتداء عليها بمدينة نصر

استدعاء سيدة اتهمت
استدعاء سيدة اتهمت مهندسا بالاعتداء عليها بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء سيدة اتهمت مهندسا بالاعتداء عليها بالسب وأحدث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر لسماع أقوالها ومواجهتها بالمتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتعود الواقعة في إطار تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة  مهندس.  مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لخلافات بينهما على أولوية المرور، فقام على إثرها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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