القبض على مهندس اعتدى على سيدة وحطم سيارتها في مدينة نصر

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مهندس اعتدى على سيدة بالسب وأحدث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر.

وتعود الواقعة في إطار تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مهندس. مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لخلافات بينهما على أولوية المرور، فقام على إثرها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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