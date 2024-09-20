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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الاتفاق بهدف رونالدو في الشوط الأول

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

تقدم فريق  النصر  السعودي بهدف نظيف علي نظيرة الاتفاق في الشوط الاول من  اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

تشكيل الاتفاق أمام النصر 

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق 

 حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، انجيلو. جابريل، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

النصر السعودي يعلن رسميا تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا

وكان النصر السعودي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، رسميا في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء بسبب النتائج السلبية للفريق تحت قيادته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ حقق الفريق انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو ترحيبي، لـ ستيفانو بيولي، معلقا عليه: "بيولي نصراوي.. أهلا بمدربنا الجديد".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن سيكون مدربا للنصر لمدة موسمين مع أفضلية التمديد موسم إضافي.

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