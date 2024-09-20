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رياضة

بقيادة رونالدو، بيولي يعلن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي

أعلن ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي تشكيل الفريق في القيادة الفنية الأولي له مع الفريق لمواجهة الاتفاق في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق 

 حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، انجيلو. جابريل، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

النصر السعودي يعلن رسميا تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا

وكان النصر السعودي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، رسميا في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء بسبب النتائج السلبية للفريق تحت قيادته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ حقق الفريق انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو ترحيبي، لـ ستيفانو بيولي، معلقا عليه: "بيولي نصراوي.. أهلا بمدربنا الجديد".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن سيكون مدربا للنصر لمدة موسمين مع أفضلية التمديد موسم إضافي.

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