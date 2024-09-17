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رياضة

النصر السعودي يعلن رسميا إقالة مدربه لويس كاسترو

لويس كاسترو
لويس كاسترو

أعلن نادي النصر السعودي رسميا إقالة مدربه لويس كاسترو من منصبه بعد التعادل مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

وقال النصر عبر حسابه بموقع تويتر: قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو.. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق.

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افتتح النصر التسجيل عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 14، فيما تعادل للشرطة العراقي اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 24.

 

غياب رونالدو عن مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي 

ومنذ انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023، لم يغب رونالدو عن العالمي سوى 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.

وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.

أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.

وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو 

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.

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