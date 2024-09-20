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أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

أمازون، فيتو
أمازون، فيتو

قررت شركة أمازون للتجارة الالكترونية، إنهاء عهد عمل موظفي الشركة عن بعد، اعتبارا من بداية العام المقبل 2025، ملزمة الجميع بالحضور يوميا كما كان معمولًا به قبل جائحة كورونا.

أمازون تنهى عهد العمل عن بعد وتلزم العاملين بالحضور

وأخطرت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الالكترونية، في مذكرة أرسلتها إدارة الشركة لموظفيها، بالقرار التي اتخذته وتنهى بموجبه نظام العمل عن بعد لأيام محددة لموظفيها، وإلزام الجميع بالحضور اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل.

 

وبموجب قرار أمازون، سيتوجب على موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف موظف موزعين في أنحاء العالم، التوجه إلى مكاتبهم لمدة خمسة أيام في الأسبوع بعد أن كان بمقدورهم العمل من منازلهم لمدة يومين في الأسبوع.

أمازون توضح أن العمل عن بعد لظروف استئثنائية فقط 

ولفت بيان شركة أمازون، إلى أنه لم يعد من الممكن العمل بنظام العمل عن بعد إلا "بظروف استئثنائية، كحالات الطوارئ أو الحالات المرضية".

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الشركة "آندي جيسي"، إن الهدف من وراء قرار إيقاف العمل عن بعد هو تحسين أداء الموظفين من خلال التحفيز على الابتكار والتعاون وحفظ التواصل بينهم وبين زملائهم.

 

وأشاد فى الوقت ذاته بمزايا العمل عن بعد الذي "عزز من مزايا التعلم الشخصي" لدى موظفي الشركة، مؤكدًا أن العودة حضوريًا إلى المكاتب تتطلب تكثيف الجهود والقيام ببعض التعديلات.

 

وكان موظفو الشركة في فرع سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية نظمو مؤخرًا إضرابا للاحتجاج على قرار الشركة التي تدرسه منذ فترة، والمعمول به منذ جائحة كورونا.

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