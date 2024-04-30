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موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

قطة، فيتو
قطة، فيتو

عثرت إحدى الموظفات العاملات بشركة أمازون على قطة صغيرة داخل طرد مرسل لأحد الأشخاص.
وفي التفاصيل، عثرت براندي هانتر الموظفة بشركة أمازون على قطة صغيرة جائعة داخل طرد ظلت بداخله لأكثر من أسبوع تتنقل في جميع انحاء الولايات المتحدة.

قطة صغيرة جائعة داخل صندوق طرد

ولفتت هانتر إلى أنه تصادف ضمن إطار عملها في شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في لوس أنجليس، كل أنواع الأشياء في الطرود تمر أمامها كل يوم، لكنها لم تتوقعا يومًا أن تصادف قطة صغيرة جائعة داخل صندوق بعد رحلة طويلة.
وما كان من براندي هانتر، عندما عثرت على القطة التي اكتشفت لاحقًا أن اسمها غالينا، إلّا أن أخذتها إلى الطبيب البيطري، فتبيّن لها أن صحتها جيدة رغم العطش والجوع بعدما أمضت أسبوعًا تتنقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عمليات التسليم.
ونقل بيان لشركة "أمازون" عن براندي هانتر قولها: "شعرت بأنها لشخص ما من خلال الطريقة التي تصرفت بها".
وأضافت "أخَذْتُها معي إلى منزلي في الليلة نفسها، ثم قصدتُ الطبيب البيطري في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كان لديها شريحة إلكترونية صغيرة".
وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهّزة بها، أمكنَ التواصل سريعًا مع أصحابها الذين كانوا قلقين وراحوا يبحثون عنها في مختلف أنحاء المنطقة التي يسكنونها في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، منذ اختفائها في منتصف أبريل الفائت.
وقالت صاحبة القطة كاري كلارك لمحطة "كيه إس إل تي في" التلفزيونية المحلية: "ركضت لأخبر زوجي بالعثور على غالينا وانهَرنا عندما أدركنا أنها قفزت إلى داخل صندوق ضخم أرسلناه".
وما لبثت كاري كلارك وزوجها أن توجها فورًا إلى لوس أنجليس، حيث وجدا غالينا سالمة ومعافاة.
 

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الولايات المتحدة امازون القطة كاري كلارك ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة

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