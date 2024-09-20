6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:



- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 117 مليار جنيه.

- بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 14 مليار جنيه.

- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه.

- البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 4.06 مليار جنيه.

- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه.

- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% عند مستوى 2955 نقطة.