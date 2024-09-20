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اقتصاد

7 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى في قيمة التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 شركات وساطة قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- اي اف جي هيرميس الدولية للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.11 مليار  جنيه.
- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. 
- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه. 
- أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 821 مليون جنيه. 
- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 576 مليون جنيه. 
- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 494  مليون جنيه. 
- مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 427  مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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