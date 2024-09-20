6 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

حرب غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة.

إطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية يستهدف مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/O6Slg4QZLh — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 20, 2024

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

⬅️شاهد..اندلاع النيران في عدة مركبات جراء قيام قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/VxorJ7ZIYV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.