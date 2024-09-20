الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

6 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

قصف الاحتلال لمنزل
قصف الاحتلال لمنزل في مدينة غزة، فيتو

حرب غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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