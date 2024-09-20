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خارج الحدود

أنباء عن حدث أمني خطير شمال تل أبيب وجيش الاحتلال يعلن الاستنفار (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

حرب غزة، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد قيام مجموعة من المقاومين من حزب الله بالتسلل إلى مدينة تل أبيب عبر البحر من شاطئ نتانيا، واختفت آثارهم، وأن هناك حدثا أمنيا خطيرا شمال مدينة تل أبيب المحتلة.

وأضافت أن المعلومات تفيد بتسلل مجموعة من المقاومين عبر البحر من شاطئ نتانيا.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال يقول إنه عثر على القارب ولم يعثر على المقاومين ويقوم بعملية تمشيط واسعة، وأن الاحتلال حشد مزيدا من قواته إلى شاطئ نتانيا شمال مدينة تل ابيب المحتلة.

وأضافت أن هناك استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند شاطئ نتانيا شمال مدينة تل أبيب المحتلة.

 

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حرب غزة شاطئ نتانيا مدينة تل ابيب

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