أنباء عن حدث أمني خطير شمال تل أبيب وجيش الاحتلال يعلن الاستنفار (فيديو)

حرب غزة، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد قيام مجموعة من المقاومين من حزب الله بالتسلل إلى مدينة تل أبيب عبر البحر من شاطئ نتانيا، واختفت آثارهم، وأن هناك حدثا أمنيا خطيرا شمال مدينة تل أبيب المحتلة.

مشاهد أولية، تشير التقارير إلى تمكن مجموعة من المقاومين التسلل إلى مدينة تل ابيب عبر البحر من شاطئ نتانيا، واختفت اثارهم، والاحتلال يقول انه عثر على القارب ولم يعثر على المقاومين ويقوم بعملية تمشيط واسعة 🇵🇸 pic.twitter.com/WzppafPybr September 20, 2024

وأضافت أن المعلومات تفيد بتسلل مجموعة من المقاومين عبر البحر من شاطئ نتانيا.

استنفار كبير لقوات الاحتلال الصهيوني الإرهابي عند شاطئ نتانيا شمال مدينة تل ابيب المحتلة 🇵🇸 https://t.co/7JeG4MiSKE pic.twitter.com/ZMQnLNs2qZ — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) September 20, 2024

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال يقول إنه عثر على القارب ولم يعثر على المقاومين ويقوم بعملية تمشيط واسعة، وأن الاحتلال حشد مزيدا من قواته إلى شاطئ نتانيا شمال مدينة تل ابيب المحتلة.

وأضافت أن هناك استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند شاطئ نتانيا شمال مدينة تل أبيب المحتلة.