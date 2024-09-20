خبير عسكري يكشف رسائل حسن نصر الله للاحتلال الإسرائيلي

قال العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، إن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خلفية تفجير أجهزة الاتصالات بلبنان.

مجزرة لبنان

وأضاف: أن ما حدث بلبنان أمس الأول يعتبر مجزرة وأنه خلال دقيقة واحدة على مدار يومين أصيب أكثر من 3000 مواطن ودخلوا المستشفى، كما أن هناك العديد من الجرحى حالتهم صعبة للغاية.

رسالة حسن نصر الله لإسرائيل

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يقول حسن نصر الله إن المقاومة لن تتأثر أبدًا وأنه لن يتوقف القتال إلا أن تتوقف الحرب على غزة، وهذه رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي بأن الحزب ما زالت على نفس أهدافها بدعم غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

حرب واسعة بين الاحتلال وحزب الله

وتابع: «حسن نصرالله قال إن وصلت التهديدات إلى حرب واسعة أو احتلال جزء من لبنان فالحزب مستعد لأي شيء والمقاومة قادرة على التعامل مع كافة التهديدات حتى إذا وصل إلى اجتياز للحدود».