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خارج الحدود

مقتل شخص وإصابة آخر بحادث طعن في روتردام الهولندية (فيديو)

الشرطة الهولندية،
الشرطة الهولندية، فيتو

هولندا، أعلنت الشرطة الهولندية مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث طعن وقع في وقت متأخر من مساء الخميس في مدينة روتردام الساحلية، وتم إلقاء القبض على مشتبه به أصيب أيضا.

وقال المتحدث باسم الشرطة ويسيل ستول إن الضباط يحققون في حادث الطعن الذي وقع بالقرب من جسر إيراسموس الشهير.

وأضاف أنه لم ترد أنباء فورية عن الدافع وراء الحادث، لكن "ننظر في جميع السيناريوهات المحتملة".

وذكرت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية نقلا عن شهود عيان في مكان الحادث أن رجلا هاجم الناس عشوائيا بسكينين.

 

وقال مدرب الرياضة رينييل ريناتو ديفيد ليتيسيا إنه ضرب المهاجم بعصاتين بعد أن رآه يهاجم شخصا وتمكن من أخذ السكاكين منه ورميها بعيدا.

وأضاف أنه اعتقد في البداية أنها معركة، "لكن عندما بدأت في الركض، رأيت أنه لم يكن قتالا. كان رجلا يحمل سكينين طويلتين يطعن شابا آخر وعندما بدأت في الصراخ استدار وبدأ يهاجم كل من كان حوله".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كريستل أرنتز: "يعتقد أن المهاجم باغت شخصا واحدا في موقف سيارات تحت الأرض ثم هاجم ضحية ثانية بالقرب من شرفة مزدحمة بالقرب من أحد طرفي الجسر الذي يمتد فوق نهر ماس الجديد الذي يمر عبر روتردام".

وأضافت أيضا أنه من السابق لأوانه في التحقيق تحديد الدافع، مشيرة إلى أنه "ألقينا القبض على مشتبه به، وسنستجوبه. وننظر في جميع إفادات الشهود ثم نتحقق من الدافع المحتمل".

ولم توضح الشرطة هوية الضحايا والمشتبه به.

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هولندا الشرطة الهولندية مدينة روتردام الساحلية جسر إيراسموس

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