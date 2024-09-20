لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لآلانا مارتينا، ابنة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، وهي تتحدث باللغة العربية.
وظهرت آلانا في الفيديو وهي تتجول في عربة مكشوفة مع عائلتها وتطلب من أحد المقربين منها قول كلمة "شكرا" بشكل صحيح باللغة العربية بعد أن نطقها بطريقة خاطئة.
وقالت: "لغتك العربية فظيعة"، ثم نطقت الحروف العربية بطلاقة".
وبعد ذلك، طلبت منها والدتها جورجينا أن تقوم بالعد باللغة العربية، واستجابت آلانا مارتينا على الفور وسردت الأرقام من 1 إلى 10.
وتعيش آلانا مارتينا المولودة في العام 2017، مع والدها رونالدو في المملكة العربية السعودية، منذ توقيع "الدون" عقود انضمامه للنصر في يناير 2023.
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