لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لآلانا مارتينا، ابنة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، وهي تتحدث باللغة العربية.

ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية 😂



احلى من يتكلم العربية 😍 pic.twitter.com/bW7hzWIXia — حذيفة الطيب (@huzifaltayeb) September 19, 2024

وظهرت آلانا في الفيديو وهي تتجول في عربة مكشوفة مع عائلتها وتطلب من أحد المقربين منها قول كلمة "شكرا" بشكل صحيح باللغة العربية بعد أن نطقها بطريقة خاطئة.

بنت #رونالدو يا زينهااااااااااا😍 تعد الأرقام باللغة العربية مخارج الحروف عندها ولا غلطة عرفت تنطق حرف الثاء وذولاك عجزوا ينطقونه صح pic.twitter.com/I4PxINv3gY — ديمــــا🇸🇦 (@damas_ksaa) September 19, 2024

وقالت: "لغتك العربية فظيعة"، ثم نطقت الحروف العربية بطلاقة".

وبعد ذلك، طلبت منها والدتها جورجينا أن تقوم بالعد باللغة العربية، واستجابت آلانا مارتينا على الفور وسردت الأرقام من 1 إلى 10.

وتعيش آلانا مارتينا المولودة في العام 2017، مع والدها رونالدو في المملكة العربية السعودية، منذ توقيع "الدون" عقود انضمامه للنصر في يناير 2023.