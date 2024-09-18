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رياضة

انتشار مقطع طريف بين كريستيانو رونالدو وابنته ( فيديو )

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مع ابنته الأنا.

وحاول كريستيانو رونالدو إقناع ابنته بالعمل في المستقبل لترد عليه:" انا مرتاحة كدة ".

 

 

فيما يحلم النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بتحطيم الرقم القياسي الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع فريقه، وذلك خلال مباراة الأربعاء ضد إنتر ميلان.


وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هالاند قد يستطيع تحطيم أحد الأرقام القياسية لـ رونالدو حال تسجيله في مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، حيث وصل رونالدو إلى 100 هدف في 105 مباريات فقط مع ريال مدريد الإسباني، في حين أن هالاند إذا سجل هدفًا في مباراة الغد ضد إنتر ميلان، سيصل إلى هدفه رقم 100 في 104 مباريات فقط، متفوقًا على رونالدو.

وفي حال عدم نجاحه في ذلك، وتسجيله هدفًا في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، سيعادل رقم رونالدو.

 

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