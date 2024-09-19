أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يُعير لاعبه إلى سيراميكا.. وغضب جوميز من عقد محمد حمدي.. ومحمد صلاح يحصد جائزة جديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن كايو زيلر وكيل أعمال روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، عن كواليس المفاوضات الدائرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتجديد عقده بعد أولمبياد باريس 2024.

واحتل منتخب مصر، المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس، بعد الخسارة 0-6 أمام المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة توجيه الشكر لـ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية بأن الزمالك بدأ في البحث عن بديل جوميز لتوجيه الشكر له حال خسارة السوبر الإفريقي.

وافق النادي الأهلي، على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ، أحد المواهب الصاعدة مواليد 2005، إلى نادي سيراميكا لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة طلب الأهلي تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة انتقال محمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، قادما من نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في حصد جائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر أغسطس، بتصويت جماهير النادي.

وجاءت هذه الجائزة، بعد تقديم محمد صلاح مستوى كبيرا مع الريدز، عقب تسجيله 3 أهداف وصناعة مثلها خلال 3 مباريات خاضها مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في سبتمبر الحالي.

عبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه فيمن سيكون نجم المستقبل في كرة القدم العالمية، وسيخطف الأضواء من الجميع.

رونالدو كان أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وشهد منافسة قوية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب الأفضل في جيلهما.

انتهت مباراة سرفينا زفيزدا الصربي أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1 للأخير، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

فز فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويشارك ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بعد النتائج التاريخية التي حققها الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وقع محمد أشرف روقا لاعب خط وسط فريق الزمالك السابق، اليوم الخميس، رسميا على عقود انتقاله لناديه الجديد، فريق حرس الحدود الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

واتفق روقا مع الزمالك على فسخ تعاقده بنهاية الموسم الماضي بشكل ودي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

علق الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، عن توليه قيادة الفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وقال بيولي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "أبحث عن تجربةٍ جديدة، سبق لي أن درَّبت في إيطاليا لمدة 25 عامًا، وحاليًّا أبحث عن خلق فريقٍ جديد، كان لدي عروضٌ كثيرةٌ، ولكني أعجبني عرض نادي النصر السعودي".

ميسي، أثار الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا، حالة من الجدل، بعدما اعترف بأنه تجنب إشهار بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007 بين الأرجنتين والمكسيك، من أجل الحصول على قميص اللاعب.

فيما كشف رودريجو دي بول، لاعب فريق أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، عن موقف زميله ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، من خوض كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.