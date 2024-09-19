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رياضة

وكيل ميكالي يعلن فشل مفاوضات تجديد التعاقد مع اتحاد الكرة

ميكالي، فيتو
ميكالي، فيتو

أعلن كايو زيلر وكيل أعمال روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، عن كواليس المفاوضات الدائرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتجديد عقده بعد أولمبياد باريس 2024.

واحتل منتخب مصر، المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس، بعد الخسارة 0-6 أمام المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث.

تصريحات وكيل ميكالي

وقال كايو زيلر في بيان إعلامي: وصلنا القاهرة يوم 12 أغسطس الماضي، واجتمعنا مع ميكالي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة الجبلاية، وتم الاتفاق على كافة شروط العقد الجديد، وتم صياغة النسخة الأولى من العقد وتسليمها للاتحاد المصري في اليوم التالي.

وأضاف: طلب اتحاد الكرة بعض التعديلات وتم الاتفاق على النسخة النهائية يوم 28 أغسطس، ومنذ ذلك الحين وأنا في القاهرة أنتظر توقيع اتحاد الكرة على العقد.

وتابع: يزعم اتحاد الكرة المصري أنه يحتاج إلى خطاب من الوزير يأذن له بتوقيع العقد، وأن هذا الخطاب لم يصله بعد، وحتى الآن لم يصلني أي رد من الاتحاد المصري، وللأسف لا يمكننا الانتظار إلى الأبد، سأغادر مصر اليوم ومن الآن فصاعدًا سنستمع مرة أخرى إلى أي عروض من الخارج.

عروض خارجية لـ ميكالي

وأكد أن ميكالي رفض مناقشة أي عروض انتظارا لموقف الاتحاد المصري طوال الفترة الماضية، خاصة أنه كان يفضل البقاء في مصر ومواصلة مشروع تطوير الجيل الجديد من الفراعنة، خاصة أن العقد كان مستمرا لمدة 4 أعوام للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأتم: لم يوقع ميكالي عقدًا كمدرب لمنتخب تحت 20 عامًا، بل كان سيوقع على عقد لتعزيز تطوير الجيل الأولمبي الجديد في اتفاقية طويلة الأمد.

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