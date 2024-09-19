الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

الأهلي يوافق على إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى سيراميكا لمدة عام

يوسف عبد الحفيظ
يوسف عبد الحفيظ

وافق النادي الأهلي، على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ، أحد المواهب الصاعدة مواليد 2005، إلى نادي سيراميكا لمدة عام على سبيل الإعارة.

جاء ذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، والتشاور مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، والتأكيد على إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر، واكتساب الخبرات وتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية، لا سيما وأنه من العناصر الواعدة والمرشحة لتكون أحد التدعيمات للفريق الأول في السنوات المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة طلب الأهلي تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في  كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز. 

وقال المصدر إن الأهلي تقدم بالفعل بطلب لتأجيل موعد انطلاق بطولة السوبر بسبب ضيق الفترة الزمنية بين مباراة منتخب مصر وموريتانيا وموعد انطلاق البطولة مما يؤثر على اللاعبين بسبب عدم الحصول علي الراحة الكافية. 

وعلى صعيد متصل كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الخميس عن وجود اتجاه لتأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها أن تقام 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن هناك اتجاها لتأجيل بطولة السوبر المصري بسبب التزامات منتخب مصر المرتبط  بمواجهة موريتانيا 15 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026، وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار. 

وأضافت الصحيفة أن ضيق الوقت بين مباراة مصر وموريتانيا وبداية كأس السوبر هو ما يعيق إقامة البطولة في موعدها بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة كافية. 

وأكدت الصحيفة أن في حالة اتخاذ القرار الرسمي بالتأجيل فسوف يتم تحديد موعد انطلاق البطولة الجديد بعد التنسيق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيرة إلى أن الموعد الأقرب للبطولة سيكون في ديسمبر المقبل. 

 

مواجهات السوبر المصري 

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي (بطل الدوري) ضد سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، ويواجه بيراميدز (بطل كأس مصر)، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.

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