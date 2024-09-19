محمد أشرف روقا يوقع لـ حرس الحدود لمدة موسمين

وقع محمد أشرف روقا لاعب خط وسط فريق الزمالك السابق، اليوم الخميس، رسميا على عقود انتقاله لناديه الجديد، فريق حرس الحدود الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

واتفق روقا مع الزمالك على فسخ تعاقده بنهاية الموسم الماضي بشكل ودي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وكان تعاقد الزمالك مع روقا لمدة 3 مواسم، مع وجود بند يمنح الفريق الأبيض، أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني.

تفاصيل انتقال روقا إلى حرس الحدود

وأتم حرس الحدود إجراءات التعاقد مع روقا في صفقة انتقال حر، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

وقام روقا بالاتفاق مع حرس الحدود، ووقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، على أن يشارك في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة.

وجاء توقيع روقا على عقود انتقاله لحرس الحدود، في حضور أحمد زهران المدرب العام للفريق، وعماد حمدي وكيل اللاعب.

يشار إلى أن حرس الحدود صعد إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025، بعد موسم واحد من الهبوط، رفقة غزل المحلة وبتروجت.

أرقام روقا مع الزمالك

وخاض روقا 124 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وحقق روقا 4 بطولات مع الزمالك وهي 2 دوري ممتاز وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.