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رياضة

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

محمد حمدي
محمد حمدي

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة انتقال محمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، قادما من نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتضمن عقد محمد حمدي عددا من البنود “الغريبة” مثل ما حدث عند انتقال زياد كمال من صفوف إنبي إلى الزمالك. 

جوميز غاضب من بنود عقد محمد حمدي 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن جوميز غاضب من بنود عقد محمد حمدي وهي التي تتضمن نسبة مشاركة في المباريات. 

وأشار المصدر إلى أن جوميز أخبر مسئولي نادي الزمالك أن اللاعب الأفضل والأكثر التزاما بتعليماته هو من سيشارك في مركز الظهير الأيسر وأنه لن يلتفت لنسبة مشاركة محمد حمدي في المباريات كي لا يدفع الزمالك أموالا مقابل عدم مشاركته. 

وأشار المصدر إلى أن جوميز يعتبر أحمد فتوح هو الظهر الأيسر رقم 1 حال انتهائه من أزمته وعودته لمستواه الفني والبدني وبالتالي ستكون مشاركات محمد حمدي أقل بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن إنبي اشترط أن يشارك محمد حمدي بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

ويجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

أرقام محمد حمدي لاعب الزمالك الجديد

شارك محمد حمدي مع إنبي في 59 في كافة المسابقات بواقع 3982 دقيقة، وأحرز خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة وتلقى بطاقتين صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد حمدي صاحب الـ 21 عاما، 500 ألف يورو.

وشارك في مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر الأول.

 

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

وجاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم والغاني سيدي ندياي. 

 

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