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رياضة

حكم يعترف: رفضت إشهار بطاقة صفراء لـ ميسي للحصول على قميصه

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

ميسي، أثار الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا، حالة من الجدل، بعدما اعترف بأنه تجنب إشهار بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007 بين الأرجنتين والمكسيك، من أجل الحصول على قميص اللاعب.

وفي حديثه لبرنامج "FShow" على شبكة ESPN، قال الحكم التشيلي السابق: "في منتصف المباراة، رفع ميسي الكرة ولمسها بيده في وسط الملعب، وفقًا للقوانين، كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء، لكنني قلت له (هذه بطاقة صفراء لكنها ستكلفك قميصك)، ولم أظهر له البطاقة".

وتابع: "المباراة كانت تقترب من نهايتها، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين 3-0 ولم يكن هناك تهديد حقيقي من الفريق المكسيكي، لو تم إشهار البطاقة الصفراء، لكن ميسي معرضًا للغياب عن النهائي المنتظر للبطولة".

وأكمل تشانديا أن ميسي قبل العرض بالفعل، حيث قام بمنحه قميصه بعد نهاية المباراة قائلًا: "بعد المباراة، منحني ميسي القميص في غرفة الملابس. في الواقع، كان يريد أن يخلعه على أرض الملعب، لكنني قلت له لا احتفظ به حتى نصل إلى غرفة الملابس".

موقف ميسي من المشاركة في مونديال 2026

فيما كشف رودريجو دي بول، لاعب فريق أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، عن موقف زميله ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، من خوض كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال دي بول، في تصريحات أبرزتها شبكة "cnnespanol": "ميسي عاد للتو وسجل هدفين، إنه يبلغ من العمر 37 عامًا، ولم يلعب منذ كوبا أمريكا بسبب مشكلة في الكاحل يعود ويظل مختلفًا تمامًا عن البقية".

وأضاف نجم أتلتيكو مدريد: "لذلك آمل أن نستمتع به لسنوات عديدة أخرى، وبالنسبة لي سيكون هذا الأمر من دواعي سروري".

وتابع: "هل سيشارك ميسي في كأس العالم 2026؟ دعونا نأمل ذلك. الحقيقة هي أنني لا أعتقد أن حتى هو يعرف موقفه حتى الآن".

واختتم دي بول: "أعتقد أن الأمر سيعتمد على حالته البدنية، لكن من الواضح بالنسبة لنا أننا نأمل ذلك، لأنه كما قلت مهم للغاية ليس فقط في الملعب، ولكن خارجه أيضًا".

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