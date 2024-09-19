الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

حقيقة رحيل جوميز حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة توجيه الشكر لـ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي. 

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية بأن الزمالك بدأ في البحث عن بديل جوميز لتوجيه الشكر له حال خسارة السوبر الإفريقي. 

حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يدرس اقالة جوميز نهائيا في الوقت الحالي. 

وواصل المصدر: كل شيئ وارد في المستقبل بكل تأكيد ولكن في الفترة الحالية جوميز مستمر مع الفريق حتى في حالة خسارة السوبر الإفريقي. 

وأضاف: من الصعب توجيه الشكر للمدرب بعد خسارة بطولة من مباراة واحدة. 

وأتم: مثل هذه الشائعات المنتشرة هدفها هدف الفريق قبل مباريات هامة ولكن الحقيقة في الوقت الحالي ان جوميز مستمر حتى الآن ولا ندرس اقالته ولكن كرة القدم بها متغيرات. 

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

 وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر، بالعاصمة السعودية الرياض، في التاسعة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

وأعلنت شبكة قنوات MBC السعودية عن حصولها على حقوق بث وإذاعة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك بالتعاون مع شبكة bein، لأول مرة.

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