الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

عبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه فيمن سيكون نجم المستقبل في كرة القدم العالمية، وسيخطف الأضواء من الجميع.

رونالدو كان أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وشهد منافسة قوية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب الأفضل في جيلهما.

ومع اقتراب الثنائي من اعتزال لعبة كرة القدم، برزت أسماء نجوم جدد مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وأخيرًا النجم الشاب لامين يامال.

رونالدو يتوقع نجم المستقبل في كرة القدم

وتحدث رونالدو عن رأيه في هؤلاء اللاعبين، ومن منهم قادر على أن يكون نجم الجيل الحالي من اللاعبين الشباب.

وقال رونالدو عبر قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب": "أعتقد أن لامين يامال سيكون الأفضل في هذا الجيل".

وأضاف:" أرى في يامال كثيرًا من الموهبة، التي تجعله قادرًا أن يكون في أعلى مكانة.. وأرى أنه سيكون الأفضل".

‏وبسؤاله خلال الفيديو عن يامال وإنه يقوم بأشياء لم تقم بها هو أو ميسي من قبل، قال رونالدو: "نعم، تواجده مع المنتخب الإسباني ساعده جدًا حيث كان جيد للغاية.. هو بالفعل يقم بأشياء لم أفعلها أنا أو ميسي".

وواصل: " لكن دعونا نرى، إن كان يسير في طريقه، فإنه سيكون الأفضل، وأؤمن بأنه سيحقق ذلك".

واختتم: "أتمنى أن لا يُصاب في المستقبل".

يذكر أن لامين يامال تألق بشدة مع المنتخب الإسباني، وقاده للتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأصبح يامال الأكثر مساهمة تهديفية على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 7 أهداف.

 

رونالدو كريستيانو رونالدو ميسي لامين يامال برشلونة اسبانيا

مواد متعلقة

انتشار مقطع طريف بين كريستيانو رونالدو وابنته ( فيديو )

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسترو بعد إقالته من تدريب النصر

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة سلبية في الدوري السعودي

لامين يامال يحقق إنجازا غير مسبوق مع برشلونة

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية