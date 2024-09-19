رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

عبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه فيمن سيكون نجم المستقبل في كرة القدم العالمية، وسيخطف الأضواء من الجميع.

رونالدو كان أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وشهد منافسة قوية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب الأفضل في جيلهما.

ومع اقتراب الثنائي من اعتزال لعبة كرة القدم، برزت أسماء نجوم جدد مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وأخيرًا النجم الشاب لامين يامال.

رونالدو يتوقع نجم المستقبل في كرة القدم

وتحدث رونالدو عن رأيه في هؤلاء اللاعبين، ومن منهم قادر على أن يكون نجم الجيل الحالي من اللاعبين الشباب.

وقال رونالدو عبر قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب": "أعتقد أن لامين يامال سيكون الأفضل في هذا الجيل".

وأضاف:" أرى في يامال كثيرًا من الموهبة، التي تجعله قادرًا أن يكون في أعلى مكانة.. وأرى أنه سيكون الأفضل".

‏وبسؤاله خلال الفيديو عن يامال وإنه يقوم بأشياء لم تقم بها هو أو ميسي من قبل، قال رونالدو: "نعم، تواجده مع المنتخب الإسباني ساعده جدًا حيث كان جيد للغاية.. هو بالفعل يقم بأشياء لم أفعلها أنا أو ميسي".

وواصل: " لكن دعونا نرى، إن كان يسير في طريقه، فإنه سيكون الأفضل، وأؤمن بأنه سيحقق ذلك".

واختتم: "أتمنى أن لا يُصاب في المستقبل".

يذكر أن لامين يامال تألق بشدة مع المنتخب الإسباني، وقاده للتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأصبح يامال الأكثر مساهمة تهديفية على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 7 أهداف.