دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتغلب على سرفينا زفيزدا 2-1

انتهت مباراة سرفينا زفيزدا الصربي أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1 للأخير، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بنفيكا في مرمى سرفينا زفيزدا، محمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 9، أوركون كوكو في الدقيقة 29، بينما سجل ميلسون هدف الفريق الصربي في الدقيقة 86.

تشكيل بنفيكا أمام سرفينا زفيزدا

تشكيل سرفينا زفيزدا أمام بنفيكا

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.