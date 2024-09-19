بيولي يعلق على توليه قيادة النصر السعودي ويرد على مخاوف الجماهير 

علق الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، عن توليه قيادة الفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وقال بيولي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "أبحث عن تجربةٍ جديدة، سبق لي أن درَّبت في إيطاليا لمدة 25 عامًا، وحاليًّا أبحث عن خلق فريقٍ جديد، كان لدي عروضٌ كثيرةٌ، ولكني أعجبني عرض نادي النصر السعودي".

وعن خوف جماهير النصر من كثرة ترحاله بين الأندية، أوضح: "نعم، دربت فرقًا كثيرةً، لكن في إيطاليا يصعب أن تجد مسارًا في فريق واحد لمدة طويلة".

وعلق بيولي على أزمة ضيق الوقت بعد انطلاق الموسم في السعودية قائلا: "المباريات ستكشف لي مدى قدرات الفريق، وسلبياته وعيوبه، وهي ما ستخبرني بمميزات اللاعبين، لدينا مباراة مهمة مقبلة أمام الاتفاق، في الدوري السعودي، وأعتقد أننا قادرون على الحصول على نتائج إيجابيةٍ".

واستكمل: "شاهدت جميع مباريات النصر الموسم الجاري، ودونت الملاحظات السلبية والإيجابية، وليس لدي الوقت الكافي لمعرفة كل شيء، لكنني أعتقد أن الفريق يمتلك العديد من المحترفين، ولدينا مجموعة رائعة من العناصر التي تؤدي العمل بشكلٍ رائع".

وأتم: "فنيًا، سنعمل على كل الأنماط ليس مهمًا الخطط الدفاعية، سنعمل على كل الحالات فالفريق يملك إمكاناتٍ عاليةً، ويجب أن نبادر، وألَّا ننتظر نريد الهيمنة، ولن ننتظر الآخرين لأننا نملك كل المقومات".

النصر السعودي يعلن رسميا تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا

وكان النصر السعودي، أعلن أمس الأربعاء، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، رسميا في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء بسبب النتائج السلبية للفريق تحت قيادته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ حقق الفريق انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو ترحيبي، لـ ستيفانو بيولي، معلقا عليه: "بيولي نصراوي.. أهلا بمدربنا الجديد".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن سيكون مدربا للنصر لمدة موسمين مع أفضلية التمديد موسم إضافي.

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسترو بعد إقالته من تدريب النصر

ووجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة وداع لمواطنه لويس كاسترو، مدرب العالمي الذي تمت إقالته عصر أمس الثلاثاء، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال النصر السعودي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "قررت شركة نادي النصر رسميًّا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو، مثمنين له الجهود كافة التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

ونشر رونالدو صورة مع كاسترو عبر حسابه على "إنستجرام" موجهًا له رسالة وداع، قائلًا: "شكرًا لك على كل شيء".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن النصر اقترب من التعاقد مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليحل مكان المدرب البرتغالي.

وكان كاسترو تولى تدريب النصر في يوليو 2023 بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2025.