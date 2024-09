ساندرا نشأت ومصطفي خاطر وصبري فواز أول الحضور لحفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وبدأت إدارة المهرجان بالغردقة فى الاستعدادات لاستقبال الزوار من الفنانين والنقاد من مختلف دول العالم، حيث وصلت المخرجة ساندرا نشأت والمخرج أمير رمسيس والفنان صبري فواز واللبنانية دايموند عبود إلى الغردقة كأول الحضور للمهرجان.

كذلك حضر كل من الكوميديان أحمد فتحي والفنان مصطفي خاطر.

و تُقام الدورة الثانية من المهرجان خلال الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024 للمهرجان، وتضم مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية من مصر وعدة دول حول العالم.

وتتنوع المسابقات بين الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، وأفلام الطلبة، حيث سيتم عرض هذه الأعمال خلال فعاليات المهرجان، وإتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة لعرض إبداعاتهم.

أولآ مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

1 - فيلم: Trocadero - لــ جاسر جادو (مصر)

2 - فيلم: The challenge - لــ Klim Shipenko (روسيا)

3 - فيلم: Poovu - لــ Anish Babu (الهند)

4 - فيلم: Otis Janam - لــ Zippy Okoth (كينيا)

5 - فيلم: Oppa - لــ Denil Choong Lin Loong (ماليزيا)

6 - فيلم I’m somebody - لــ Jamillah Van Der Hulst (هولندا)

7 - فيلم: العبد - لــ عبدالله الجوهري (المغرب)

8 - فيلم: Metanoia - لــ Sara Elias (المملكة المتحدة

ثانيًا مسابقة الأفلام القصيرة:

1 - فيلم: Bitter sweetness - لــ زاهر قصيباتي (سوريا)

2 - فيلم: التحدي - لــ جعفر علي (العراق)

3 - فيلم: I could have lived because of you - لــ حسام جليلاتي (سوريا)

4 - فيلم: Moon - لــ زينب واكريم (المغرب)

5 - فيلم: في اللحظة الأخيرة - لــ أبانوب ميلاد (مصر)

6 - فيلم: ظل أبيض - لــ تقي أحمد سعد (مصر)

7 - فيلم: لن أبكي غدًا - لــ محمد محمود (مصر)

8 - فيلم: قرن وستة أعوام - لــ محمد ناصف (مصر وكندا)

9 - فيلم: يوم عادي - لــ أبو الحسن قاسم (العراق)

10 - فيلم: لعبة الحياة - لــ عبدالله أحمد الهجن (السعودية)

11 - فيلم: Water religion - لــ هيثم سليمان (عمان)

12 - فيلم: Never dive alone - لــ فهد الميماني (عمان)

13 - فيلم: أخذ وعطا - لــ مدحت صالح (مصر)

14 - فيلم: Run - لــ Filippo Lupini (إيطاليا)

15 - فيلم: Cecilia’s diary - لــ Valerie Loewensberg (الأرجنتين)

16 - فيلم: The stolen embrace - لــ Simone Gazzola (إيطاليا)

17 - فيلم: زيارة ليلية - لــ عمر علي (مصر)

18 - فيلم: أماني - لــ محمد سمير طحان (سوريا)

19 - فيلم: أنا لكي - لــ أمينة عبد الغني (مصر)

20 - فيلم: نص فيتو - لــ مصطفى حجاج (مصر)

ثالثًا مسابقة أفلام الطلبة:

1 - فيلم: فانتوم - لــ ذياد العزازي (مصر)

2 - فيلم: كفتة بالصلصة - لــ تامر زين (مصر)

3 - فيلم: إنجذاب - لــ محمد هيثم (مصر)

4 - فيلم: Naturalis - لــ مؤمن بن منصور (تونس)

5 - فيلم: Inside the box - لــ يزن النقدالي (ألمانيا)

6 - فيلم: Three colors - لــ Lana Gredelj (كرواتيا)

7 - فيلم: حر - لــ يوسف شرشر (مصر)

8 - فيلم: Super bad boy - لــ محمد عادل (مصر)

9 - فيلم: عودة آدم - لــ محمد رضا (مصر)

10 - فيلم: مجمر - لــ ياسمين بنداري (مصر)

11 - فيلم: يوم طلعت له شمس - لــ سليمان حمزة (مصر)

12 - فيلم: وحشتيني - لــ عمر أشرف (مصر)

13 - فيلم: هي التي تحلم - لــ عبدالرحمن سعد قادر (مصر)

14 - فيلم: الدار - لــ حبيبة عمرو (مصر)

15 - فيلم: بلانك - لــ سيف يحيى (مصر)

16 - فيلم: قبل ما أنسى - لــ غزل عبدالله (مصر)

17 - فيلم: الجانب الآخر - لــ نور مجدي (مصر)

18 - فيلم: كان نفسي - لــ أسامة القزاز (مصر)

19 - فيلم: مبروك ما جالك - لــ إسلام عبد الجواد (مصر)

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش، وتتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. كما خصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء"، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.