مناظرة النيابة لجثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط أسانسير بمدينة نصر

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط أسانسير تستقله من الطابق السادس في منطقة مدينة نصر، عن أسباب الوفاة.

وتبين أن السيدة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء الجسد وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة داخل بئر أسانسير من الطابق السادس في مدينة نصر.

بالانتقال والفحص، تبين أن السيدة سقطت من الطابق السادس في بئر الأسانسير حال دخولها المصعد حيث فوجئت بعدم وجوده وسقطت.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.