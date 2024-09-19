التصريح بدفن جثة سيدة ضحية سقوط أسانسير في مدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط أسانسير تستقله من الطابق السادس في منطقة مدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة داخل بئر أسانسير من الطابق السادس في مدينة نصر.

بالانتقال والفحص، تبين أن السيدة سقطت من الطابق السادس في بئر الأسانسير حال دخولها المصعد حيث فوجئت بعدم وجوده وسقطت.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.