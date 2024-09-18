كأس كاراباو، توتنهام يتعادل سلبيا مع كوفنتري سيتي بالشوط الأول

تعادل فريق توتنهام مع منافسه كوفنتري سيتي سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم على ملعب "ريكو أرينا" في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

تشكيل توتنهام لمواجهة كوفنتري سيتي

حراسة المرمى فورستر

خط الدفاع: جراي، دراجوشين، دافيز، اودوجيو

خط الوسط: سار، بيتانكور، بيرجفال

خط الهجوم فيرنر، سولانكي، اودوبرت

موعد مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي

ويلتقي فريقي كوفنتري سيتي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة، مساء، في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" للموسم الحالي 2024-2025.