أخبار مصر اليوم: رسائل هامة من وزير التعليم قبل العام الدراسي.. الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة.. وحقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا الخميس، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد وشمال الصعيد.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع براد كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يجريها المهندس كريم بدوى على هامش مشاركته فى مؤتمر "جازتك 2024" بمدينة هيوستن الأمريكية.

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارا بندب الدكتور حسام الدين مصطفى علي فهيم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية اعتبارًا من ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

أطلقت، اليوم، وزارة السياحة والآثار، من المتحف المصري بالتحرير، أولى فاعلياتها التي تنظمها في إطار مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تشمل المشروع القومى للتنمية البشرية الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية من خلال تقديم برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقًا لاحتياجاتها بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

صرح مصدر بوزارة البترول إن الحكومة تستهدف تحقيق وفر من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه في 2024-2025،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة "إنكوم" وإحدى الشركات العالمية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.

أكّد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تُسلّم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الخاصة.

كشف مصدر داخل قطاع المعاهد الأزهرية حقيقة إصدار قرار بتأجيل الدراسة في صفوف رياض الأطفال لمدة أسبوع.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإدارة العامة للمناهج الدراسية تجري حاليا مراجعة حجم مناهج الصف الأول الإعدادي، بناء على شكاوى أولياء الأمور من حجم المنهج وعدم مناسبته للمدة الدراسية.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا لتوضيح موقف أسعار الخبز السياحي بعد ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز.

نشرت الجريدة الرسمية - العدد ۳۳ مكرر (ب) في ۲۰ أغسطس سنة ٢٠٢٤ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٥ لسنة ٢٠٢٤.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية.

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة لفيف من قيادات الهيئة وعدد من الخبراء العاملين فى المدينة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko)، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.