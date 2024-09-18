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أخبار مصر

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

اسعار الخبز السياحي
اسعار الخبز السياحي
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا لتوضيح موقف أسعار الخبز السياحي بعد ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز. 

 وأكدت وزارة التموين أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠١ لسنة ٢٠٢٤م، والذي يتم العمل به بداية من اليوم الأربعاء، متضمنا سعر طن غاز صب غير شامل نولون النقل بنحو 12 ألف جنيه، خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذى يستخدم فى تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات، وليس له اى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية، والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأى زيادة.

 

 وأشارت إلى أن الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم سعره ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام ٢٠٢٠، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز اى علاقة به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين ٢٠ قرشا للرغيف. 

 

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