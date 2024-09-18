الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدوي يبحث مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية سبل تعزيز التعاون

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،فيتو
ads

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع براد كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يجريها المهندس كريم بدوى على هامش مشاركته فى مؤتمر "جازتك 2024" بمدينة هيوستن الأمريكية.

 

وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة، حيث أشاد المهندس كريم بدوي بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في قطاع البترول المصري.


وأوضح بدوى أن اللقاء  تناول بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب ⁠توطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقى. 

 

وفي هذا الإطار توجه الوزير بالشكر لوزارة الطاقة الأمريكية على الدعم المقدم من خلال توفير التدريب اللازم لوفد من المختصين بوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال نمذجة الطاقة بمدينة شيكاغو الأمريكية خلال  أغسطس الماضي. كما أكد على أهمية تطوير العنصر البشري من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات ولا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية.  

تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية وضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول 

          
كما أكد الجانبان على أهمية الاستثمارات في قطاع البترول والغاز وزيادة ضخ الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاج وتعجيل الاستكشاف مع العمل المشترك على تقليل الانبعاثات الكربونية بمختلف مراحل عمليات الإنتاج.


كما بحث الجانبان توفير الدعم من جانب حكومة الولايات المتحدة والاستفادة من المنح والتمويل الميسر لتسريع مشروعات إزالة الكربون، والحد من انبعاثات غاز الميثان في إطار التعهد العالمي للميثان، في ضوء مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المصرية الأمريكية الذي تم عقده في واشنطن في مطلع سبتمبر الجاري. 

العمل علي توطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة البترول بمصر 


وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة،  حيث أشار بدوى إلى اهتمام الوزارة بمشروعات كفاءة الطاقة كأولوية هامة لدى قطاع البترول بهدف توفير استهلاك الديزل والمنتجات البترولية بما له من تأثير إيجابي على البيئة وتقليل فاتورة الاستيراد لتلك المنتجات. 

 


وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية تحقيق تحول طاقي متوازن وعادل يستفيد من جميع مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بالتوازي مع جهود التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة.
حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية السلامة والصحة المهنية الطاقة الأمريكية الطاقات المتجددة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الولايات المتحد بوابة مصر للاستكشاف هيوستن الامريكية شركات الطاقة الأمريكية مصر والولايات المتحدة مصادر الطاقة

الأكثر قراءة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر

درجات الحرارة غدا الخميس 19-9-2024 فى مصر

ads

منوعات

المزيد

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية