وزير التعليم: مفيش تابلت للمدارس الخاصة

أكّد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تُسلّم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الخاصة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "التابلت سوف يتم تسليمه لطلاب المدارس الحكومية وليس الخاصة".

كما علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المشاكل التي واجهت امتحانات الثانوية العامة العام المنصرم.

وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي، منذ قليل، إلى أن لجان الثانوية العامة والامتحانات سوف تكون مختلفة هذا العام.

وزير التعليم: هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده

وأشار وزير التعليم، إلى أنه كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية قائلا:هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده.

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية.

وزير التعليم: عملنا اجتماعات لـ 6 آلاف مدير مدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، انه تم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

وأوضح أنه بلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا، وذلك في التعليم الحكومي.

العام الدراسي الجديد

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.