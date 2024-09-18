الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138  فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.

وقرار رقم 339  لسنة 2024 بتخصيص 3580 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى بعض المشروعان التنموية.

وقرار رقم 341 بتخصيص مساحة 4.94فدان تقريبامنةالاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا لاستخدامها فى اقامة مجزر نصف ألى.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية قبل قليل.

الجريدة الرسمية المشروعات التنموية جهاز مستقبل مصر للتنمية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

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