الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.

وقرار رقم 339 لسنة 2024 بتخصيص 3580 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى بعض المشروعان التنموية.

وقرار رقم 341 بتخصيص مساحة 4.94فدان تقريبامنةالاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا لاستخدامها فى اقامة مجزر نصف ألى.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية قبل قليل.