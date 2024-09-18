تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا الخميس، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد وشمال الصعيد.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 28



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:28



